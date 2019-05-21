Адвокат литовского экс-сотрудника КГБ обжаловал решение ЕСПЧ о геноциде "лесных братьев"

ВИЛЬНЮС, 21 мая. /ТАСС/. Адвокат экс-сотрудника советского КГБ литовца Станисловаса Дрелингаса обжаловал вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который решил признать геноцидом преследование "лесных братьев" - членов вооруженного антисоветского подполья послевоенного периода. Об этом шаге адвокат Кестутис Ракаускас сообщил во вторник журналистам.

"Петиция с просьбой передать дело на рассмотрение Большого жюри направлена в Страсбург", - отметил он.

По мнению защитника, решение ЕСПЧ, согласившегося в марте с позицией судебных инстанций Литвы, которые считают, что борьбу с вооруженным антисоветским подпольем следовало бы признать "геноцидом литовского народа", не учитывает исторические реалии. "Судьи в Страсбурге не дали оценку тому, можно ли было во время совершения определенных действий предусмотреть обвинения и приговор национального суда", - сказал Ракаускас. В аналогичных делах защита не раз отмечала, что обвиняемые в преследованиях "лесных братьев" действовали от имени и в рамках закона того времени.

Ракаускас считает также, что Большое жюри должно оценить соответствие международному праву интерпретацию литовскими судебными инстанциями роли "лесных братьев" как якобы защитников национальной идентичности, культуры и национального самосознания.

Судебные инстанции Литвы констатировали, что в 1956 году Дрелингас участвовал в операции по задержанию одного из руководителей "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Дрелингас виновным себя не признал и лишь подтвердил, что находился в здании КГБ. Адвокат считает, что эти действия Дрелингаса невозможно увязать с определениями конвенции о геноциде.

В Литве организованное вооруженное сопротивление советской власти продолжалось примерно до 1953 года. "Лесные братья" надеялись на то, что Запад объявит против СССР "крестовый поход" с использованием ядерного оружия. Как утверждается сейчас в официальных источниках Литвы, "последний литовский партизан" погиб в 1965 году.