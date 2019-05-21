Суд арестовал сотрудника аппарата кабмина Лазарева

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 20 июня заместителя начальника департамента гособоронзаказа аппарата правительства России Олега Лазарева по делу о мошенничестве на 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По данным следствия, на момент совершения преступления Лазарев занимал должность замначальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении заместителя начальника департамента госудаственного оборонного заказа Лазарева О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 июня", - сказала Царева.

Ранее Басманный суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина и гендиректора компании "Нафтапремиум" Александра Безрукова и заключил под стражу бывшего начальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадима Гаврилова и директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина.

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения бюджетных средств при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва. В 2014 году Росрезерв и ООО "СО "Тверьнефтепродукт" заключили государственный контракт на сумму более 3,2 млрд рублей, он предполагал выполнение работ по технологии ООО "Нафтапремиум". При этом, по данным следствия, сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива. После приемки фиктивных работ подрядчику было выплачено 3,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ранее сообщалось, что следствие считает организатором мошенничества Кирюхина.