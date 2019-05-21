Пожар в цехе пластиковых панелей в Магнитогорске ликвидировали

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе пластиковых панелей в Магнитогорске Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 22.00 (20.00 мск) открытое горение на пожаре в Магнитогорске ликвидировано. Угрозы распространения нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к тушению привлечено 103 человека и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось о локализации пожара на 2 тыс. кв. метров. Возгорание произошло в 18:31 (16:31 мск) в здании цеха по изготовлению пластиковых панелей ЗАО "Урал-пласт". Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.