Около 9 тыс. жителей поселка на Урале остались без электроснабжения из-за аварии на сети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Около 9 тыс. человек в поселке Малышева в Свердловской области во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на распределительной сети, сообщается на сайте МРСК-Урала. Всего в поселке живет 9,1 тыс. человек.

"Сегодня вечером произошло технологическое нарушение в распределительной сети 6 кВ. В результате чего без электроснабжения остались жители поселка Малышева Малышевского городского округа. Всего порядка 9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Энергетики занимаются переключением на резервные схемы. В поселок выдвинули передвижные источники электроснабжения.