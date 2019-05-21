Готовившие теракт боевики блокированы в частном доме в Кольчугине Владимирской области

ТАСС, 22 мая. Сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом в городе Кольчугино Владимирской области, где находятся боевики, готовившие теракт. Об этом сообщили в ночь на среду в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"На территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО. Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - отметили в НАК.

Представитель комитета не привел подробности спецоперации. Он пояснил, что информация о ходе контртеррористической операции будет обнародована позднее.