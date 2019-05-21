AP: убийце рэпера Nipsey Hussle предъявили новые обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Дополнительные обвинения предъявлены во вторник мужчине, подозреваемому в убийстве рэпера Эрмиса Асгедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) ранее выдвинула против 29-летнего Эрика Холдера обвинения в убийстве, двух покушениях на убийство и незаконном владении огнестрельным оружием. Большое жюри присяжных добавило к этому еще два пункта - нападение с применением огнестрельного оружия на двух лиц, которые получили ранения, пояснило AP.

Холдеру в случае признания виновным грозит пожизненное заключение. Он не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

33-летний Nipsey Hussle, который номинировался на музыкальную премию Grammy, был застрелен 31 марта в принадлежавшем ему магазине одежды в Лос-Анджелесе. Еще два человека, стоявшие рядом с ним, получили ранения.