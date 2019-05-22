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СМИ: число жертв ДТП на главной набережной Гаваны возросло до пяти

По данным следствия, причиной инцидента стали технические неполадки в тормозной системе автомобиля

ГАВАНА, 22 мая. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате ДТП на набережной Малекон, произошедшего в воскресенье, скончался в больнице. Таким образом число жертв аварии возросло до пяти. Об этом в среду сообщило государственное телевидение Кубы.

По версии следствия, причиной происшествия стали технические неполадки в тормозной системе автомобиля. Также отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на воскресенье автомобиль въехал в толпу людей на набережной Малекон в столице Кубы. Один человек скончался на месте, еще четверо - позже в больнице. Около 23 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным посольства РФ в Гаване, российские граждане в результате ДТП не пострадали.

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