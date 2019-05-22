Блокированные в Кольчугине боевики оказывают вооруженное сопротивление

ТАСС, 22 мая. /ТАСС/. Заблокированные в частном доме в Кольчугине Владимирской области боевики оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили ТАСС в ночь на среду в силовых структурах.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в доме были блокированы боевики, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим контртеррористической операции.

"На предложение сдаться они открыли стрельбу, сейчас принимаются меры по их нейтрализации", - сказал источник.

Он не уточнил, сколько боевиков заблокированы в доме.

По словам собеседника агентства, данных о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет.

Район проведения контртеррористической операции оцеплен.