Около 15 человек эвакуировали из домов, ближайших к месту КТО в Кольчугине

ВЛАДИМИР, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 15 человек эвакуированы из домов, соседствующих с местом проведения контртеррористической операции в Кольчугине Владимирской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в администрации Кольчугинского района.

В ночь на среду стало известно, что сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом с боевиками, которые оказывают вооруженное сопротивление. В Кольчугине введен режим контртеррористической операции (КТО).

"Они отказались выезжать куда-то, находятся на удалении от места проведения спецоперации", - уточнили в администрации. Власти организуют для эвакуированных питание, добавил собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что жилой дом, где заблокированы боевики, расположен на окраине города - в районе улицы Дзержинского и Коммунального проезда.

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