Готовившие теракт боевики нейтрализованы в Кольчугине

ТАСС, 22 мая. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двух боевиков, заблокированных в жилом доме в Кольчугине Владимирской области. Об этом сообщает в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что личности ликвидированных боевиков предварительно установлены, они "являлись сторонниками одной из террористических организации, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей". "На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", - добавили в комитете.

"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения не допущено", - уточнили в НАК.

В ночь на среду сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом на окраине города Кольчугино. На территории города ввели режим контртеррористической операции. Жильцов соседних домов эвакуировали.