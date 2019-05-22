В нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняли действовавший полгода противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Действовавший почти полгода противопожарный режим отменен на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, сообщает в среду пресс-служба учреждения.

"Прошедший пожароопасный период оказался самым сложным и самым длинным за семь лет существования учреждения. <...> Начавшись 1 ноября 2018 года, противопожарный режим не был отменен с наступлением холодов. Несмотря на минусовые температуры, на сопредельных территориях с "Землей леопарда" периодически возникали палы сухой травы. Ситуация усугубилась с приходом весны, когда к засухе и сильным ветрам прибавилось тепло от яркого солнца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полгода огнем было пройдено более 100 тыс. га, потушен в общей сложности 41 пал травы.

Национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году, занимает площадь в 262 тыс. га, в него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. Здесь обитают краснокнижный амурский тигр и дальневосточный леопард.