Полиция пресекла работу цеха по производству контрафактной косметики в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность подпольного цеха по производству контрафактной косметики под видом известных марок. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном использовании товарных знаков", - сообщила она.

По данным полиции, установлено, что в одном из помещений на Дмитровском шоссе в Москве злоумышленники изготавливали косметические средства под видом известных торговых марок.

"При обысках в производственном цехе обнаружено 24 станка по фасовке и упаковке продукции. На складе изъято свыше 15 тыс. товаров, готовых к реализации. Установлены и задержаны четверо жителей Новосибирска", - сказала Волк.

Сумма причиненного правообладателю ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". Одному подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще трое отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.