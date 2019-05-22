Причиной возвращения самолета из Нур-Султана в Москву стали проблемы с двигателем

НУР-СУЛТАН, 22 мая. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Нур-Султан - Москва, во вторник вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana.

"21 мая самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс КС 873 из Нур-Султана в Москву, вернулся в аэропорт вылета в 21:56 (18:56 мск) по технической причине. В процессе набора высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя №1. Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых", - говорится в сообщении.

Экипаж в соответствии с процедурами компании принял решение о возврате в аэропорт вылета. "Посадка самолета прошла в штатном режиме. Всем пассажирам было предоставлено питание и проживание, в том числе и пассажирам, ожидавшим рейса в аэропорту Шереметьево. Пассажиры отмененного рейса вылетели из Нур-Султана в Москву сегодня регулярным рейсом КС 893 в 8:05 (5:05 мск) на воздушном судне Boeing 767", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время технический персонал авиакомпании осуществляет поиск неисправности. Ранее сообщалось, что на борту самолета, вернувшегося в аэропорт Нур-Султана, наxодились 125 пассажиров и восемь членов экипажа.