В Кольчугине эвакуированные жители вернулись домой после окончания спецоперации

ВЛАДИМИР, 22 мая. /ТАСС/. Жильцы домов, стоящих рядом с местом проведения контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области, вернулись в свое жилье. Об этом в среду сообщил ТАСС глава администрации Кольчугинского района Максим Барашенков.

"Люди примерно час назад (около 06:00 мск - прим. ТАСС) вернулись домой. Сейчас занимаемся подключением домов к инфраструктуре. Пострадавших строений среди зданий, прилегающих к дому, где проводилась спецоперация, нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти сообщали об эвакуации порядка 15 человек.

В ночь на среду в Кольчугине был объявлен режим контртеррористической операции, сотрудники правоохранительных органов блокировали боевиков в частном доме на окраине города, те оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. В ходе спецоперации силовики не понесли потерь, среди гражданского населения пострадавших нет.

В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что личности ликвидированных боевиков предварительно установлены. В комитете рассказали, что они являлись сторонниками "одной из террористических организаций", "поддерживали связь с эмиссарами за рубежом" и готовили теракт в месте массового скопления людей. На месте перестрелки нашли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.