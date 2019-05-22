В Бурятии объявлен последний уровень пожарной опасности

УЛАН-УДЭ, 22 мая. /ТАСС/. Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен в Бурятии, сообщила в среду пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В центральной части Бурятии установился пятый класс пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

В начале недели погода в регионе изменилась, на смену прохладе пришли жаркие и солнечные дни, температура воздуха в городе Улан-Удэ и близлежащих районах днем поднимается до плюс 27 градусов, на юге республики - до плюс 33 градусов. По данным ГУ МЧС по Бурятии, порывы ветра местами достигают 18 м/с. На территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим, вход в лес для граждан запрещен.

В готовность для борьбы с природными пожарами приведены более 400 военнослужащих и свыше 30 единиц специальной техники Восточного военного округа (ВВО). "Команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, и оснащены необходимой техникой для локализации всех типов лесных пожаров, в том числе верховых и подземных - торфяных", - сообщили в ВВО.

По данным РАЛХ, за прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Бичурском, Заиграевском, Хоринском, Джидинском, Кижингинском, Мухоршибирском, Окинском районах. "Из них четыре очага ликвидировано, два очага локализовано. Продолжаются работы по тушению одного очага в Бичурском районе на и двух лесных пожаров в Хоринском районе", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала пожароопасного сезона 2019 года в республике зарегистрировано более 210 лесных пожаров на площади свыше 52 тыс. га. За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 168 лесных пожаров на площади 8,9 тыс. га. Ранее власти Бурятии сообщали, что пожароопасная обстановка в этом году в регионе будет тяжелее, чем в прошлом из-за погодных условий и отсутствия обильных осадков прошедшей зимой.