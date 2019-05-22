Суд в Ростове арестовал замгубернатора региона по ЖКХ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест заместителя губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах региона.

"Он под арестом", - сказал собеседник агентства.

Сидаш был задержан во вторник в рамках дела о превышении полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". У него дома и на работе прошли обыски. Сообщалось, что дело возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Ранее уголовное дело возбудили в отношении бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова. 29 марта суд отправил его под арест сроком на два месяца. Под стражу также заключили второго фигуранта дела - Сергея Мищенко, директора строительной компании "Ростовоблстройзаказчик", выполнявшей работы по благоустройству стадиона. Оба они подозреваются в нанесении ущерба бюджету в размере 223 млн рублей.

Сидаш с 2010 по 2015 год был министром ЖКХ Ростовской области, затем в течение года занимал должность советника губернатора до назначения в сентябре 2016 года на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры.