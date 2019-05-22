Потерпевшая заявила, что охранники магазина в "Зимней вишне" мешали людям эвакуироваться

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Охранники одного из магазинов на втором этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове во время пожара заперли двери и не выпускали людей, сообщила во время судебного заседания мать одной из потерпевших.

"Мы направились к выходу [из магазина на втором этаже] к лестнице, но охранник магазина закрыл стеклянную дверь магазина на ключ, мотивируя тем, что людей очень много. Он сказал идти к другому выходу, но пока мы дошли к нему, там двери тоже оказались закрытыми на ключ, и мы вернулись обратно", - сказала потерпевшая. Отвечая на вопросы судьи, она отметила, что охранники магазина мешали эвакуироваться, "направляя людей то туда, то сюда".

По словам ее дочери, охранники открыли двери только после того, как некоторые мужчины начали с ними ругаться.

Телефоны погибших продолжали еще работать долгое время после начала пожара, сказал Сергей Агарков, у которого в ТЦ погибли мать и двое детей. "Когда уже создали штаб по ликвидации последствий пожара и вывесили списки пропавших без вести, супругу вызвали для опроса. Потом меня пригласили, завели в раздевалку, где сидела моя супруга, у нее была истерика, уже все стало понятно. Звонил маме, дочери, звонки проходили, никто не отвечал", - сказал он.

Он добавил, что его мать пошла в "Зимнюю вишню" с внуками, которые были на каникулах, чтобы посмотреть мультфильм. По его словам, сын вместе с еще двумя десятками зрителей смог выйти из кинозала после начала пожара. Их тела нашли не в зале, а возле эвакуационного выхода.

В новость были внесены изменения (10:42 мск) - меняется заголовок, добавлены подробности.