СК возбудил дело в отношении главы и сотрудников Росреестра Дагестана

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы и сотрудников Управления Росреестра по Республике Дагестан. Они подозреваются в создании и участии в преступном сообществе, в результате действий которого ущерб государству составил более 370 млн рублей, сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова, специалистов и экспертов указанного управления Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, кадастрового инженера Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Дагестан Абдулы Умаханова, бывшего заместителя главы администрации города Махачкала Германа Рагимханова и гражданина Ислама Исмаилова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого было незаконное обогащение путем проведения незаконных юридических действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Дагестана, а также последующего их незаконного отчуждения.

С указанного периода члены преступного сообщества путем составления подложных постановлений от имени главы администрации Махачкалы, поддельных выписок из хозяйственных книг и других сопутствующих документов, незаконно предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности.

"В результате незаконных действий участников преступного сообщества совершено хищение муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме более 370 миллионов рублей", - сообщает ведомство.

Выявление преступления проходило при непосредственном содействии МВД и УФСБ России по Республике Дагестан. "В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников, выявление новых эпизодов преступной деятельности преступного сообщества и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в СК России.