Медведь напал на человека у поселка в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Житель поселка Октябрьский в Хабаровском крае получил травмы и попал в больницу в результате нападения медведя в лесу рядом с поселением. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"Медведь напал на мужчину во время сбора черемши в лесу, примыкающему к поселку. Мужчина находится в больнице с множественными рваными ранами тела и лица", - сказал представитель пресс-службы.

Сотрудники полиции сейчас предупреждают население, рекомендуют не выходить в лес, особенно в одиночку. Предпринимаются меры по отпугиванию зверя, полиция мониторит обстановку у мест возможного выхода медведя из леса.