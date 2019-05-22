{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведь напал на человека у поселка в Хабаровском крае

Мужчину доставили в больницу с множественными рваными ранами тела и лица

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Житель поселка Октябрьский в Хабаровском крае получил травмы и попал в больницу в результате нападения медведя в лесу рядом с поселением. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"Медведь напал на мужчину во время сбора черемши в лесу, примыкающему к поселку. Мужчина находится в больнице с множественными рваными ранами тела и лица", - сказал представитель пресс-службы.

Сотрудники полиции сейчас предупреждают население, рекомендуют не выходить в лес, особенно в одиночку. Предпринимаются меры по отпугиванию зверя, полиция мониторит обстановку у мест возможного выхода медведя из леса.

Теги
РоссияХабаровский край
СК возбудил дело в отношении главы и сотрудников Росреестра Дагестана
Они подозреваются в создании и участии в преступном сообществе, в результате действий которого ущерб государству составил более 370 млн рублей
Читать полностью