Полиция Индонезии подтвердила гибель шести человек во время массовых беспорядков

ТАСС, 22 мая. Руководитель национальной полиции Индонезии Тито Карнавиани в среду подтвердил смерть шести человек, которые предположительно погибли в ходе массовых беспорядков в центре Джакарты. Однако, выступая на пресс-конференции, он "призвал не делать поспешных выводов о деталях случившегося", передает новостной портал Detik.

Главный полицейский страны также рассказал, что "некоторые скончались от огнестрельных ранений, а кто-то - от ранений, нанесенных тупыми предметами".

"Правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств случившегося", - добавил он.

По данным столичного губернатора Аниса Басведана, среди погибших - 17-летняя девушка. По его словам, ранения получили более 200 человек.

В тоже время представители полиции неоднократно подчеркивали, что ни сотрудники органов правопорядка, ни военнослужащие не имеют при себе огнестрельное оружие. Во время произошедших минувшей ночью и сегодняшним утром беспорядков протестующие забрасывали правоохранителей камнями, петардами. В ответ были использованы спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы.

Председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман во вторник объявил, что по итогам состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. Представители штаба Субианто заявили, что согласно закону в течение трех дней после объявления результатов голосования они подадут иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.