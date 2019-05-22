Потерпевшие заявили, что полицейские проинформировали их о полной эвакуации "Зимней вишни"

"У сотрудников полиции (дежуривших возле горевшего торгового центра - прим. ТАСС) спросила, где люди. Нам сказали, что все эвакуированы, внутри никого нет, звоните в больницы, назвали нам больницы. <...> Звонили в службу спасения, там также сказали, что все эвакуированы [из ТЦ], мы поехали в больницы", - сказала Агаркова. Она уточнила, что о том, что ее родные погибли, узнала значительно позже - в штабе по ликвидации чрезвычайного происшествия.

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и экстренных служб уверяли родственников, что все находившиеся в ТЦ "Зимняя вишня" люди эвакуированы из-за пожара. Об этом сообщила в среду на судебном заседании Анастасия Агаркова, у которой в торговом центре погибли мать и двое племянников.

Обращаясь к суду, Агаркова попросила строгого наказания обвиняемым по уголовному делу о пожаре в торговом центре. Такого же мнения придерживается и ее брат Сергей Агарков, у которого при пожаре погибли мать и двое детей. "Живя в Кузбассе, я никогда не думал, что страшнее трагедий с шахтерами у нас что-то может произойти. Я прошу самого сурового наказания в случае [признания] виновности [обвиняемых]", - сказал он.

В Заводском районном суде Кемерова в среду начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Среди обвиняемых - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в их числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.