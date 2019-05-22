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Суд приговорил к тюремному сроку мужчину, который убил дебошира из-за громкой музыки

Резонансное убийство произошло 30 сентября 2018 года в городе Волжский Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Волжский городской суд приговорил местного жителя к девяти годам и 11 месяцам заключения за убийство мужчины из-за включенной в салоне машины громкой музыки, сообщила журналистам официальный представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Суд признал 32-летнего жителя Волжского виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ему назначено наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Рудник.

Как установлено судом, рано утром 30 сентября прошлого года осужденный проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у его дома автомобиля. Вспылив, злоумышленник взял заряженный травматический пистолет и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, он произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм 31-летний местный житель скончался на месте происшествия.

Приговор суда в законную силу не вступил, стороны могут его обжаловать в течение десяти дней.

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