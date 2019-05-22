Экс-депутата парламента Якутии приговорили к 3,5 года колонии за ДТП с летальным исходом

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Бывший депутат парламента Якутии Николай Румянцев признан виновным в совершении ДТП, в результате которого в сентябре 2017 года погиб пешеход. Его приговорили к 3,5 года колонии-поселения, сообщил ТАСС представитель Якутского горсуда.

"Он приговорен к 3,5 года колонии-поселения", - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, 7 сентября 2017 года на 23-м км Намского тракта в пригороде Якутска водитель автомобиля Nissan Patrol совершил наезд на троих пешеходов, превысив скоростной режим. В результате ДТП 40-летний мужчина погиб на месте, двое с различными травмами и ушибами были госпитализированы.

По данным СК РФ, с 2012 года в отношении депутата составлено семь протоколов об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Обвиняемый также 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Румянцев является генеральным директором компании "Колми" (занимается продажей автомобилей), был депутатом трех созывов парламента Якутии (Ил Тумэн).