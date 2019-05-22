Сотрудник СБ МВД Дагестана задержан после нападения на полицейского в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника собственной безопасности МВД России по Дагестану и его сожительницы, которых подозревают в применении насилия к сотрудникам полиции в Астрахани. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

"В отношении сотрудника собственной безопасности МВД России по Республике Дагестан и его сожительницы возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, опасное для жизни или здоровья", - уточнил Хегай.

По версии следствия, сотрудник полиции из Дагестана, будучи в отпуске, находился со своей сожительницей в Астрахани, вечером 20 мая между ним и сотрудниками администрации кафе возникла ссора, в заведение был вызван наряд полиции.

"Уже находясь на улице, подозреваемый сотрудник полиции нанес несколько ударов руками в область головы командиру взвода полка патрульно-постовой службы, после чего бросил его на землю, а затем стал душить. Его спутница ударила другого сотрудника полиции ногой в область паха", - добавил Хегай.

Прибывший на место происшествия дополнительный наряд полиции задержал подозреваемых. Решается вопрос об их аресте.

Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой МВД Дагестана, по данному факту назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.