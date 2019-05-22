В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Около 60 туристов, предположительно россиян, находились в автобусе, попавшем в ДТП в районе Сиены. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Италии.

"В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали", - указали в диппредставительстве.