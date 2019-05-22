{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

В посольстве России в Риме сообщили, что в аварии погиб один человек
Описание
© EPA/ANTONINO DI MARCO, архив

РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Около 60 туристов, предположительно россиян, находились в автобусе, попавшем в ДТП в районе Сиены. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Италии.

"В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали", - указали в диппредставительстве.

В данный момент сотрудники посольства проверяют имеющуюся от итальянской стороны информацию. "На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", - сообщили в посольстве.

Ранее агентство ANSA сообщило, что ДТП произошло в 9:30 (10:30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Согласно первым свидетельствам, люди оказались заблокированы в перевернувшимся автобусе.

Теги
ИталияРоссия
Полпред президента в СЗФО обеспокоен ростом преступности в частях ЗВО
Александр Гуцан отметил, что эти факты отрицательно сказываются на морально-психологическом состоянии военнослужащих
Читать полностью