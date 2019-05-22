В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Около 60 туристов, предположительно россиян, находились в автобусе, попавшем в ДТП в районе Сиены. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Италии.
"В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали", - указали в диппредставительстве.
#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 22 мая 2019 г.
В данный момент сотрудники посольства проверяют имеющуюся от итальянской стороны информацию. "На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", - сообщили в посольстве.
Ранее агентство ANSA сообщило, что ДТП произошло в 9:30 (10:30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Согласно первым свидетельствам, люди оказались заблокированы в перевернувшимся автобусе.