В суде Ростова подтвердили заключение под стражу замгубернатора области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Суд назначил заместителю губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергею Сидашу меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, сообщил ТАСС представитель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

"Заключение под стражу сроком на один месяц и 29 суток, то есть до 19 июля", - сказал собеседник агентства.

Сидаш был задержан 21 мая в рамках дела о превышении полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". У него дома и на работе прошли обыски. Сообщалось, что дело возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").