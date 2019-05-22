Полпред президента в СЗФО обеспокоен ростом преступности в частях ЗВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Число зарегистрированных преступлений в подразделениях Западного военного округа (ЗВО) в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим на 20%. Такие данные озвучил полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, выступая на заседании Военного совета округа.

"Состояние воинской дисциплины и правопорядка в войсках на протяжении последних лет не может не вызывать беспокойство и вопросы к ответственным должностным лицам. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось более чем на 20%. А на Балтийском флоте и частях 6-й армии ВВС и ПВО - более чем на 40%", - сказал он.

По его данным, в прошлом году число преступлений против собственности выросло практически на 32%, против государственной власти и интересов государственной службы - практически на треть, в сфере безопасности движения, эксплуатации транспортных средств - в 2,5 раза.

"Остается высокий уровень преступлений коррупционной направленности, большинство из них связаны с получением взяток и должностными подлогами. <…> В этом году в войсках надзорными мероприятиями уже выявлено... 11 тыс. нарушений закона…, для устранения которых пришлось внести более 1 тыс. представлений, по протесту военного прокурора отменено более 300 противоречащих законам правовых актов", - привел данные Гуцан.

По его словам, все эти факты отрицательно сказываются на морально-психологическом состоянии военнослужащих и подрывают авторитет вооруженных сил и их боеспособность. "Прошу обратить на это особое внимание командующих объединений, соединений и частей", - обратился он к военным.

Проверка Минобороны РФ

В то же время, как сообщил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев, в апреле этого года комплексная комиссия Минобороны РФ провела контрольную проверку, которой были охвачены все органы военного управления, соединения и части округа. "По итогам контрольной проверки округ оценен положительно и способен выполнить задачи по предназначению", - сказал он.

Также на заседании 25 военнослужащим округа вручили 20 государственных и пять ведомственных наград.

Войска и силы ЗВО дислоцируются в границах трех федеральных округов - Северо-Западного, Центрального и части Приволжского - на территории 29 субъектов России. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге.

В новость были внесены изменения (14:26 мск) - добавлен комментарий командующего округом.