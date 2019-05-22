Второй пропавший в Костромской области мальчик найден мертвым

ТАСС, 22 мая. Тело второго из двух мальчиков, пропавших в Костромской области 6 апреля, обнаружено в ходе поисковой операции. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В Костромской области в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения двух детей в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района обнаружено тело второго пропавшего восьмилетнего мальчика. Оно найдено в реке Унжа вблизи железнодорожного моста в черте города Мантурово. При осмотре на месте происшествия на теле погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении СУ СК по Костромской области.

По данным ведомства, вечером 6 апреля в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении двух мальчиков в возрасте семи и восьми лет, проживающих в поселке Лесобаза Мантуровского района Костромской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Тело первого ребенка нашли 14 апреля в реке Унжа в черте города Мантурово.

"Поисковые мероприятия проводились с участием водолазов, сотрудников областного управления СК России, подразделений полиции, МЧС, органов местного самоуправления, добровольцев поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местного населения. В общей сложности обследовано более 140 км вниз по течению реки от поселка Лесобаза", - говорится в сообщении ведомства.