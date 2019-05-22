Подозреваемого в поджоге церкви в Кондопоге подростка признали невменяемым

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 мая. /ТАСС/. Подростку, подозреваемому в поджоге Успенской церкви в Кондопоге, диагностировали психическое расстройство, которое не позволяет ему адекватно оценивать свои поступки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Карелии.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 10 августа 2018 года подросток облил стены храма XVIII века легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их. В результате возгорания памятник деревянного зодчества был уничтожен. Ранее сообщалось, что подросток прошел судебно-психиатрическую экспертизу и направлен на лечение, но результаты тестирования не озвучивались.

По данным следователей, расследование дела в его отношении завершено.