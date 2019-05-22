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Кризис на Украине

Компания "Вода Донбасса" с 23 мая может прекратить водоснабжение 1,5 млн жителей региона

Задолженность предприятия перед поставщиками электроэнергии составляет более $38 млн

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Вода Донбасса", которая осуществляет водоснабжение жителей по обе стороны линии соприкосновения в регионе, получила от украинских властей уведомление об отключении электроснабжения объектов предприятия с 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уведомление получено от компании "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

В пресс-службе подчеркнули, что в случае отключения электроснабжения под угрозой остановки окажутся фильтровальные и насосные станции канала "Северский Донец - Донбасс" (СДД), которые "обеспечивают водой свыше 1,5 млн жителей ДНР и подконтрольных Киеву районов".

Ситуация с возможным отключением объектов "Воды Донбасса" обострилась в середине марта этого года. Причиной стала задолженность предприятия перед поставщиками электроэнергии в размере 1 млрд гривен (более $38 млн). В ДНР заявили, что отключение СДД может грозить экологической катастрофой всему Донбассу.

Позднее украинский кабмин принял решение продлить действие бессрочных договоров с "Водой Донбасса", пока та не найдет другого поставщика электроэнергии.

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