Экс-сотрудница Нота-банка осуждена на 3 года и 4 месяца за присвоение 350 млн руб.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей вкладчиков. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, дело было рассмотрено в особом порядке.

"Признать подсудимую Марчукову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья Олеся Сушкова.

Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тысяч рублей. Суд зачел в счет наказания срок, который Марчукова провела под домашним арестом, из расчета день за день. Она находилась под домашним арестом с начала марта 2017 года и была взята под стражу в зале суда.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Как установили суд и следствие, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

Сделка со следствием

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, Ларису Марчукову и Нонну Михай.

Дмитрий Ерохин уже осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 года колонии, его брат Вадим - на 6 лет, Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 года колонии. Дело в отношении сестры осужденной Ларисы Марчуковой Останкинский суд в особом порядке рассмотрит 23 мая. Она обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 и 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов Нота-банк на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ РФ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе кредитной организации на сумму более 26 млрд рублей.