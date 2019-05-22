Мать ребенка, погибшего в кинозале "Зимней вишни", требует 100 млн руб. компенсации

"Мне был причинен моральный вред в связи с утратой родственника. Целостность семьи разрушена полностью. Причиненный мне моральный вред оцениваю в 100 млн рублей. [Прошу взыскать] с того, кто будет виновен", - сказала Балахнина.

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Потерпевшая по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове Татьяна Балахнина, у которой в кинозале ТЦ погибла дочь, подала гражданский иск о компенсации морального вреда в размере в 100 млн рублей. Об этом она сообщила в среду на судебном заседании.

Потерпевшая пояснила, что ее дочь с одноклассницами в день трагедии пошли в кино в "Зимней вишне". Балахнина и родители других девочек проводили их до кинозала на четвертом этаже, а сами пошли в кафе на первом этаже. Балахнина рассказала, что за 15 минут до окончания сеанса позвонила одна из девочек и сказала, что "там пожар и они не могут дышать".

"Мы побежали наверх [к кинозалу], там было много дыма, нас не пустили, очень большой поток бежал с четвертого этажа", - рассказала потерпевшая. "Стояли мужчины в форме, не пускали, говорили, что наших детей спасут, мы хотели прорваться туда. Приехали [пожарные] расчеты, когда мы уже стояли на улице, они не торопились", - добавила она.

В Заводском районном суде Кемерова в среду начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Среди обвиняемых - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в их числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.