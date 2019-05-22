Бывшего замначальника отдела ФСБ на Кубани приговорили к 10 годам тюрьмы за взяточничество

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы и штрафу 20 млн рублей бывшего заместителя начальника отдела управления ФСБ России по Краснодарскому краю за получение взятки от компании ООО "Газпром транссервис". Об этом сообщили журналистам в среду в СК РФ.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю начальника отдела управления ФСБ России по Краснодарскому краю майору запаса Ивану Старых. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством взятки") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Решением Краснодарского гарнизонного военного суда Старых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Старых также приговорен к штрафу в размере 20 млн рублей и лишен воинского звания "майор". Установлено, что в начале 2018 года он выявил нарушения в деятельности компании ООО "Газпром транссервис", в апреле того же года сотрудник краевого управления ФСБ предложил руководству компании передать ему 20 млн рублей, чтобы правоохранительные органы не принимали меры по факту выявленных нарушений. В июне Старых получил 10 млн рублей через посредников и был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности ФСБ России.