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Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в здании МГИМО в Москве

Сотрудники полиции и кинологи обследуют здание

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании по адресу: проспект Вернадского, 76", - сказал собеседник агентства. По его словам, туда направлены сотрудники полиции и кинолог с собакой для проверки здания.

Как сообщили ТАСС по телефону находящиеся в здании вуза студенты, эвакуация из МГИМО не проводилась. "Мы сидим на лекциях, нам никто ничего не объявлял", - сказала одна из студенток.

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