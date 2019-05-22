Три фигуранта дела "Зимней вишни" подали апелляции на решение суда о продлении ареста

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Три фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подали апелляции на решение суда о продлении сроков ареста. Об этом сообщил на заседании суда в среду судья Николай Быданцев.

"Апелляционные жалобы [на решение суда об избрании меры пресечения] Заводский суд получил 20 мая от защитников [подсудимых] Генина, Полозиненко, от самого Полозиненко, от защитника [подсудимого] Никитина", - сказал судья.

Заводский районный суд Кемерова 7 мая в ходе предварительных слушаний принял решение о продлении сроков ареста всем семи фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обвиняемым продлен срок заключения под стражей до 26 октября.