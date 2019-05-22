Три фигуранта дела "Зимней вишни" подали апелляции на решение суда о продлении ареста

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Три фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подали апелляции на решение суда о продлении сроков ареста. Об этом сообщил на заседании суда в среду судья Николай Быданцев.
- Мать ребенка, погибшего в кинозале "Зимней вишни", требует 100 млн руб. компенсации
- Потерпевшие заявили, что полицейские проинформировали их о полной эвакуации "Зимней вишни"
- Потерпевшая заявила, что охранники магазина в "Зимней вишне" мешали людям эвакуироваться
- Потерпевший сообщил, что звуковая сигнализация в кинозалах "Зимней вишни" не работала
"Апелляционные жалобы [на решение суда об избрании меры пресечения] Заводский суд получил 20 мая от защитников [подсудимых] Генина, Полозиненко, от самого Полозиненко, от защитника [подсудимого] Никитина", - сказал судья.
Заводский районный суд Кемерова 7 мая в ходе предварительных слушаний принял решение о продлении сроков ареста всем семи фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обвиняемым продлен срок заключения под стражей до 26 октября.
В Заводском районном суде Кемерова в среду начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Среди обвиняемых - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.
В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в их числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.