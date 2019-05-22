{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование пожара в "Зимней вишне"

Три фигуранта дела "Зимней вишни" подали апелляции на решение суда о продлении ареста

Суд получил жалобы от защитников начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и инженера Александра Никитина
Инженер компании "Системный интегратор" Александр Никитин и руководитель компании Игорь Полозиненко Данил Айкин/ТАСС
Описание
Инженер компании "Системный интегратор" Александр Никитин и руководитель компании Игорь Полозиненко
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Три фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подали апелляции на решение суда о продлении сроков ареста. Об этом сообщил на заседании суда в среду судья Николай Быданцев.

На эту тему

"Апелляционные жалобы [на решение суда об избрании меры пресечения] Заводский суд получил 20 мая от защитников [подсудимых] Генина, Полозиненко, от самого Полозиненко, от защитника [подсудимого] Никитина", - сказал судья.

Заводский районный суд Кемерова 7 мая в ходе предварительных слушаний принял решение о продлении сроков ареста всем семи фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обвиняемым продлен срок заключения под стражей до 26 октября.

На эту тему
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В Заводском районном суде Кемерова в среду начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Среди обвиняемых - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в их числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
Более 300 литров топлива вытекло на МКАД после ДТП с участием бензовоза
На месте ЧП работают сотрудники ДПС
Читать полностью