Полиция возбудила уголовное дело после пожара в усадьбе 1860 года под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в усадьбе "Альтхоф-Рагнит" 1860 года постройки, произошедшего в начале апреля. Об этом сообщила прокуратура Калининградской области.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Возгорания деревянных элементов и крыш двух кирпичных построек фиксировались 7, 8 и 10 апреля.

"По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и проводится расследование", - говорится в сообщении. Насколько серьезный ущерб нанесен пожаром, ТАСС в надзорном ведомстве не уточнили.

Основанием для возбуждения дела стали итоги проверки, проведенной по сообщениям о пожаре Неманской городской прокуратурой. Установлено, что все здания усадьбы находятся в полуразрушенном и аварийном состоянии, консервация объекта не произведена. Из-за отсутствия ограждения доступ к нему имеют все желающие, что нарушает требования безопасности.

Собственнику предписано провести консервацию объекта и обеспечить безопасность. Собственником является физическое лицо, добавили в прокуратуре, не уточнив, кто именно.

Об усадьбе

Усадьба "Альтхоф Рагнит" находится в Неманском районе области. Она была построена семейством баронов фон Мак, владельцами конезаводов и более 1,5 тыс. лошадей в основном тракененской породы. Вокруг господского дома был разбит дендропарк, в котором насчитывалось более 150 редких деревьев и кустарников.

В послевоенные годы в господском доме располагалась контора совхоза "Мичуринец", а на территории усадьбы - плодопитомник. В 1990-е годы, после ликвидации совхоза, усадьба начала приходить в запустение.

Статус объекта культурного наследия регионального значения был присвоен памятнику постановлением областного правительства 23 марта 2007 года.