В Кольчугине возобновлена подача газа, приостановленная в связи с режимом КТО

ВЛАДИМИР, 22 мая. /ТАСС/. Газоснабжение почти 300 частных домов восстановлено после отмены режима контртеррористической операции (КТО) на территории города Кольчугино Владимирской области, где минувшей ночью были нейтрализованы два боевика. Об этом сообщили в ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кольчугинского района.

Ранее в Кольчугине, где сотрудники правоохранительных органов блокировали боевиков в частном доме на окраине города, был введен режим КТО. О завершении контртеррористической операции было объявлено в 08:40 мск 22 мая, однако в течение нескольких часов жители сотен домов в частном секторе вблизи места нейтрализации террористов оставались без газоснабжения.

"Газ включили около 11:30, сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме. Отключения коснулись 287 абонентов, домов, находящихся в зоне проведения контртеррористической операции, это частный сектор", - уточнили в ЕДДС, отметив, что в зону отключения не попали социально значимые объекты.

Как сообщалось ранее, в ходе спецоперации силовики не понесли потерь, среди гражданского населения пострадавших нет. Порядка 15 местных жителей были эвакуированы, им было предоставлено питание.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что личности ликвидированных боевиков предварительно установлены. Они являлись сторонниками одной из террористических организаций, "поддерживали связь с эмиссарами за рубежом" и готовили теракт в месте массового скопления людей. На месте перестрелки найдены оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.