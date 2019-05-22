ВС РФ оставил без изменения приговор осужденному за убийство пауэрлифтера в Хабаровске

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор Анару Аллахверанову, который признан виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил адвокат Аллахверанова Александр Кравченко.

"Приговор оставлен без изменения", - сказал Кравченко.

Хабаровский краевой суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы. Сторона обвинения с приговором согласилась, защита обжаловала приговор. По мнению адвокатов, дело должно было рассматриваться по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), а не по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений").

Драчев погиб 20 августа 2017 года в драке с Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Его гибель вызвала широкий общественный резонанс.