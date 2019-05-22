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Более 300 литров топлива вытекло на МКАД после ДТП с участием бензовоза

На месте ЧП работают сотрудники ДПС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем на МКАД в Москве, в результате чего на проезжую часть вытекло более 300 литров топлива. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло на 3-м км МКАД с внешней стороны. Столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, в результате чего в машине оказался зажатым один человек. Спасатели быстро деблокировали его, однако из поврежденного бензовоза на дорогу разлилось от 300 до 400 литров топлива", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС.

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