Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым. Это следует из материалов, оглашенных в среду Мосгорсудом.

"Оглашается поручение председателя Следственного комитета России, согласно которому расследование данного уголовного дела производится в отношении Васильева, Черкалина, Фролова", - зачитала материалы дела судья.

Представитель Следственного комитета в суде сообщил, что бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко также подозревается по делу Черкалина и скрывается от следствия.

"Столяренко подозревается по делу о хищении 490 млн рублей и скрывается от следствия наряду с другим подозреваемым Бондаренко (Александр Бондаренко - член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" - прим. ТАСС) ", - сказал представитель СК.

В свою очередь арестованный в рамках расследования данного дела бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов в суде отверг участие Столяренко и Бондаренко в преступной схеме. "Насколько мне известно, Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год. Таким образом, нельзя сказать, что они скрываются от следствия по этому делу", - сказал Фролов.

Согласно материалам дела, в хищении 490 млн рублей подозреваются пятеро человек - Черкалин, его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые Столяренко и Бондаренко. Черкалин 26 апреля был арестован гарнизонным военным судом в Москве на два месяца. Басманный суд Москвы 26 апреля арестовал Фролова и Васильева до 25 июня.

Дело о мошенничестве

Как следует из материалов уголовного дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности, ввели в заблуждение потерпевшего Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали потерпевшему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов бизнесмена по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, вину они не признают.

Они являются бывшими подчиненными арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Дело Черкалина расследует ГВСУ СК России, а его бывших подчиненных - Следственный комитет РФ. По данным следствия, Черкалин получил взятку в $850 тысяч от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.