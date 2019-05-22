В ДТП в Италии пострадали по меньшей мере 12 россиян

РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. По меньшей мере 12 граждан РФ пострадали в ДТП с туристическим автобусом в районе города Сиена. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Италии.

"Мы получили списки из одной из больниц, в которую были доставлены пострадавшие. Среди них 12 россиян и двое армян", - указали дипломаты. Они уточнили, что состояние всех пострадавших удовлетворительное и, скорее всего, "уже сегодня они будут выписаны". "С нами также связались коллеги из посольства Казахстана, сказав, что их граждане тоже были среди пассажиров, но сколько, пока не уточняется", - добавили в посольстве.

Ранее в другой больнице в Сиене корреспонденту ТАСС сообщили, что у них находятся 20 пострадавших, в том числе восемь - в тяжелом состоянии. Однако гражданство пациентов не указывается. ДТП произошло в 09:30 (10:30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус, которым управлял итальянец, вылетел с дороги и упал в овраг перевернувшись. В результате ДТП одна женщина, предположительно гид-сопровождающая, погибла, более 30 пассажиров пострадали. В автобусе находилось от 51 до 60 человек. Все они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.