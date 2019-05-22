Германия выдала России обвиняемую в хищении 37 млн рублей у пайщиков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянка, обвиняемая в хищении 37 млн рублей у пайщиков, экстрадирована из Германии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы ФРГ экстрадировали в Россию гражданку РФ Наталию Мадорскую. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в ноябре 2011 года в Санкт-Петербурге обвиняемая разместила в газетах объявления с ложными сведениями о предоставлении гражданам ежемесячных процентных выплат по договорам о передаче сбережений в кредитный потребительский кооператив "Союз финансовых инициатив". С апреля 2012 года по май 2014 года Мадорская заключила с пайщиками договоры под 2,3% от внесенной суммы. Таким образом она похитила более 37 млн рублей.

Обвиняемая скрылась и была объявлена в розыск. В январе 2019 года ее задержали в Германии.