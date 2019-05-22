Хоккеист Сапрыкин подал заявление на стюардессу "Аэрофлота" за ложный донос

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский хоккеист Олег Сапрыкин подал заявление в полицию на стюардессу авиакомпании "Аэрофлот" по факту заведомо ложного доноса после инцидента 1 января на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи - Москва. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Миронов.

"Сапрыкин обратился с заявлением по факту совершения незаконных действий в отношении него, а именно по статье "Заведомо ложный донос", поскольку факты, указанные в заявлении о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), поданном стюардессой, не нашли фактического подтверждения", - сказал адвокат. По словам Миронова, по результатам поверки Юго-Восточного линейного управления МВД России было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. "В связи с отсутствием состава преступления в возбуждении отказали. В постановлении указано, что реальных действий, направленных на грубое нарушение Сапрыкиным общественного порядка, совершено не было, реальные действия по проникновению в кабину пилотов им не предпринимались", - пояснил адвокат.

Кроме того, адвокат заявил, что бортпроводница отказалась от медицинского осмотра и помощи в аэропорту, где была совершена экстренная посадка. "Примечательно, что эксперт не обнаружила у нее никаких повреждений, что и было указано в заключении", - отметил Миронов.

Защита полагает, что заявление на Сапрыкина следует рассматривать как попытку обосновать вынужденную посадку. "На борту самолета находилось восемь пассажиров, не считая членов экипажа. Очевидно, что рейс был нерентабельным для компании, в связи с чем экипажем было принято решение совершить экстренную посадку в Воронеже под предлогом неправомерных действий одного из пассажиров", - считает адвокат.

Официальными комментариями авиакомпании ТАСС пока не располагает. Как ранее сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники транспортной полиции доставили дебошира в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, в отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").