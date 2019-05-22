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В Италии арестовали российского бизнесмена

Андрея Смышляева объявили в международный розыск по делу о преднамеренном банкротстве и невыполнении финансовых обязательств на сумму около €40 тыс.

РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Генеральное консульство РФ в Милане проинформировано об аресте российского предпринимателя Андрея Смышляева на севере Италии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в дипломатическом представительстве.

"Можем подтвердить факт ареста. На каких основаниях, выясняется в ходе контактов с итальянскими правоохранительными органами", - сказали в генконсульстве. При этом дипломаты уточнили, что сам Смышляев за консульской помощью не обращался.

Смышляев был объявлен в международный розыск российскими властями по делу о преднамеренном банкротстве и невыполнении финансовых обязательств на сумму около €40 тыс., указывает агентство ANSA.

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