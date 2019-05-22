Начальника отделения полиции в Керчи подозревают в получении взятки в 740 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Следователи в Керчи возбудили уголовное дело о получении взятки в размере 740 тыс. рублей в отношении начальника отделения полиции и его заместителя, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

"Следственным отделом по городу Керчи ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения полиции и его заместителя по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в вечернее время 21 мая 2019 года сотрудники ОП №2 УМВД России по г. Керчи, находясь на своем рабочем месте, получили взятку в размере 740 тыс. рублей за незаконные действия, которые были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно - разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время проводятся обыски кабинетов и мест проживания сотрудников ОП №2 УМВД России по г. Керчи, проводятся допросы. Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике, по факту проводится служебная проверка.