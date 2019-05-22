СК возбудил уголовное дело после пропажи четырех рыбаков на Амуре

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пропажи четырех рыбаков на реке Амур. Об этом на своем сайте сообщило управление СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина 47 лет и трое молодых людей пропали 8 мая, когда на катере отправились по реке Амур в район острова Кеори. Вечером один из них позвонил родственнику и сообщил, что катер тонет и нужна помощь. Больше на связь рыбаки не выходили. До настоящего времени их местонахождение не установлено, ведутся масштабные поиски с участием сотрудников МЧС России.