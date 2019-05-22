Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста 16 из 24 украинских моряков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста еще восьмерым украинским морякам из 24, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

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Как уточнили ТАСС в суде, законным признано продление ареста в отношении обвиняемых Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Михаила Власюка и Андрея Драча.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина и Сергея Чулиба. Жалобы остальных моряков будут рассмотрены в Мосгорсуде 27 мая.

17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил морякам срок ареста на три месяца. Срок следствия по делу установлен до 25 августа. Защитники настаивают на том, что моряков нужно считать военнопленными.