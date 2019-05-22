В подмосковной электричке у пассажира украли более 6 млн рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пассажир электрички, следующей из подмосковного Железнодорожного в Москву, заявил в полицию, что в тамбуре у него украли из рюкзака более 6 млн рублей. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отдел полиции по Таганскому району Москвы поступило заявление от безработного о том, что неизвестный похитил из его рюкзака 6 млн и 327 тыс. рублей в тамбуре электрички сообщением Железнодорожный - Москва, где, помимо потерпевшего, находились еще восемь человек. Пропажу потерпевший обнаружил лишь тогда, когда снял рюкзак со спины и увидел, что тот порван", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, большую часть суммы мужчина взял в кредит и хотел положить на сберегательный счет в банк для развития бизнеса.