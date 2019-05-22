В ДТП в Италии погибла россиянка

РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Одна россиянка погибла и еще 19 граждан РФ пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в районе города Сиена. Это подтвердили ТАСС в среду в посольстве России в Италии.

"Мы установили, что погибшая - россиянка", - сказали в диппредставительстве, добавив, что не могут разглашать имя и фамилию погибшей. Дипломаты также не могут подтвердить род ее деятельности.

Итальянские СМИ сообщали, что погибшая - 40-летняя женщина-гид, сопровождавшая большую группу русскоговорящих туристов, в которую наряду с россиянами входили граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и Румынии. Туристы направлялись из Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.

Как указали в российском посольстве, все туристы приобрели туры в разных компаниях. "Пока найти компанию, организовавшую поездку, не удается", - добавили в посольстве. Не ясно, существовала ли какая-то страховка и кто будет выплачивать компенсацию.

Водитель автобуса - итальянец. Он уже был допрошен итальянскими следователями. Среди основных версий - неосторожность при вождении.

ДТП произошло в 9:30 (10:30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус вылетел с дороги и упал в овраг, перевернувшись. В результате ДТП пострадали более 30 пассажиров. Из них 19 - российские граждане.