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Экс-сенатор Арашуков считает поспешным решение Совфеда о прекращении его полномочий

Рауф Арашуков заявил, что при решении о прекращении его полномочий использовался формальный предлог

МОСКВА, 22 мая./ТАСС/. Заключенный под стражу по обвинению в участии в преступном сообществе Рауф Арашуков заявил, что не испытывал иллюзий в отношении решения его бывших коллег о досрочном прекращении полномочий сенатора, но считает его поспешным. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном адвокатом Анной Ставицкой.

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"Я хотел обратиться к своим бывшим коллегам-сенаторам. Я был уверен, что вы лишите меня полномочий и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. За считанные минуты, без должного разбирательства вы лишили меня этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым, и все остальные так же дружно проголосуют", - указывает в заявлении экс-сенатор.

Арашуков заявил, что при решении о прекращении его полномочий использовали формальный предлог.

"Никто не хотел вникать в обвинение, в его абсурдность, но буквально за пять минут меня лишили неприкосновенности, затем через месяц отстранили от должности по надуманным основаниям, а теперь и прекратили статус, используя формальный предлог", - заявил Арашуков.

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